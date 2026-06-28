Sevgili Koç, bu haftaya Oğlak burcundaki Dolunay'ın getirdiği o büyük tamamlanma enerjisiyle başlayarak hayatının önemli bir dönemecini başarıyla geçiyorsun. Yıllardır emek verdiğin bir sınav sürecinin sonuna gelmek, beklediğin o resmi atamayı almak veya ev bütçesindeki büyük bir borcu tamamen kapatmak sana derin bir nefes aldırıyor. Hayatını rayına oturtan bu somut başarı, çevrendekiler tarafından sana büyük bir saygınlık kazandırarak o beklediğin rahatlamayı yaratıyor.

Hafta ortasında ise Merkür retrosunun o geriye çeken etkisiyle yeni bir işe başlamak veya taze sözleşmelere imza atmak yerine mevcut durumu korumaya odaklanıyorsun. Geçmişten gelen ve gözden kaçırdığın bir vergi borcu, eksik bir dilekçe veya hatalı bir başvuruyu düzeltmek için mecburi bir mesai harcıyorsun. Yeniliklere kapalı kaldığın bu revize süreci, seni büyük bir resmi kayıptan veya iptalden son anda kurtarıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…