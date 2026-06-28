article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftaya Mars ve Uranüs kavuşumunun getirdiği elektrikli, sabırsız ve bütünüyle yenilikçi enerjiyle başlayarak aşk hayatında sıkıcılığa savaş açıyorsun. Aynı konulardan bahsetmekten, aynı yerlere gitmekten bıkıp tamamen ufkunu açacak şok edici deneyimler yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Özgürleşme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, ilişkinin kurallarını aniden değiştirip partnerine daha fazla bireysel alan tanımanız gerektiğini söyleyerek aranızdaki o boğucu havayı bütünüyle dağıtıyorsun; bu kopuş değil, vizyoner bir yenilenme oluyor. Bekarsan, aklını başından alacak ama ertesi gün nerede olacağı belli olmayan, bütünüyle sıra dışı profillere aniden çekiliyorsun. Hızlı başlayan ve anı yaşatan bu elektrikli yakınlaşmalar, ruhunu bütünüyle canlandırıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Yay burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın