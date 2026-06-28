Sevgili Yay, bu haftaya Mars ve Uranüs kavuşumunun getirdiği elektrikli, sabırsız ve bütünüyle yenilikçi enerjiyle başlayarak aşk hayatında sıkıcılığa savaş açıyorsun. Aynı konulardan bahsetmekten, aynı yerlere gitmekten bıkıp tamamen ufkunu açacak şok edici deneyimler yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Özgürleşme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, ilişkinin kurallarını aniden değiştirip partnerine daha fazla bireysel alan tanımanız gerektiğini söyleyerek aranızdaki o boğucu havayı bütünüyle dağıtıyorsun; bu kopuş değil, vizyoner bir yenilenme oluyor. Bekarsan, aklını başından alacak ama ertesi gün nerede olacağı belli olmayan, bütünüyle sıra dışı profillere aniden çekiliyorsun. Hızlı başlayan ve anı yaşatan bu elektrikli yakınlaşmalar, ruhunu bütünüyle canlandırıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…