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Yay Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu haftaya Ay ve Jüpiter karşıtlığının getirdiği coşkuyla başlayarak kapasitenin çok üstünde işlere evet deme riskini taşıyorsun. Yöneticilerine, müşterilerine veya ailene yapabileceğinden çok daha fazlasını vadedip sonrasında o yükün altında ezilebilirsin. Büyük hedefler koysan da adımlarını gerçekçi atmayı seçtiğin bu süreç, mesleki anlamda sana hayal kırıklığı yaşatmadan saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağanlaşması yurt dışı bağlantılı işlerinde, ticari sözleşmelerinde veya hukuksal süreçlerinde seni mecburi bir molaya çıkarıyor. Evrakların kaybolması, maillerin yanlış yere gitmesi veya görüşmelerin ertelenmesi seni yorsa da, bu bekleme süresini eksikleri onarmak için kullanıyorsun. Gözden kaçan o küçücük bir maddeyi fark edip düzeltmen, seni büyük bir yasal sorundan son anda kurtarıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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