Sevgili Yay, bu haftaya Ay ve Jüpiter karşıtlığının getirdiği coşkuyla başlayarak kapasitenin çok üstünde işlere evet deme riskini taşıyorsun. Yöneticilerine, müşterilerine veya ailene yapabileceğinden çok daha fazlasını vadedip sonrasında o yükün altında ezilebilirsin. Büyük hedefler koysan da adımlarını gerçekçi atmayı seçtiğin bu süreç, mesleki anlamda sana hayal kırıklığı yaşatmadan saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağanlaşması yurt dışı bağlantılı işlerinde, ticari sözleşmelerinde veya hukuksal süreçlerinde seni mecburi bir molaya çıkarıyor. Evrakların kaybolması, maillerin yanlış yere gitmesi veya görüşmelerin ertelenmesi seni yorsa da, bu bekleme süresini eksikleri onarmak için kullanıyorsun. Gözden kaçan o küçücük bir maddeyi fark edip düzeltmen, seni büyük bir yasal sorundan son anda kurtarıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…