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Terazi Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Temmuz - 12 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve birlikte alınan kararlar üzerinde etkili olacak. İş hayatında bir ortaklık teklifi, yeni bir müşteri anlaşması ya da uzun süredir devam eden bir iş ilişkisinin yön değiştirmesi gündeme gelebilir. Özellikle “aynı hedefe mi yürüyoruz?” sorusu hem profesyonel hem özel hayatında daha sık karşına çıkabilir. Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı ise beklenmedik bir görüşme, ani bir teklif ya da son dakika gelişmesiyle sana yeni bir seçenek sunabilir.

Maddi konularda ortak hesaplar, paylaşılması gereken giderler ya da birlikte yapılan yatırımlar ön plana çıkıyor. Bir süredir senin üstlendiğin bir masrafın yeniden dağıtılması ya da gelir paylaşımıyla ilgili yeni bir düzen kurulması mümkün görünüyor. Venüs ile Jüpiter’in uyumlu etkisi ise özellikle ortak çalışmalar ve iş birlikleri üzerinden maddi fırsatlar getirebilir.

Aşk hayatında ise ilişkilerin dengesi sınanabilir. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan gelecek planları, birlikte yaşama düşüncesi ya da ilişkinin bir sonraki adımı gündeme gelebilir. Bekar bir Terazi burcuysan arkadaş çevresi aracılığıyla tanışacağın biri ya da daha önce fark etmediğin bir kişinin ilgisi dikkatini çekebilir.

Bu hafta senin için önemli olan uyumu korumak kadar, kendi beklentilerini de masaya koyabilmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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