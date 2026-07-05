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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle bel ve sırt bölgesinde hassasiyet yaratabilir. Uzun süre masa başında çalışmak, yanlış oturma pozisyonları ya da ağır çanta taşımak günün sonunda beklenmedik tutulmalara neden olabilir. Özellikle ani hareketler yerine kontrollü hareket etmek ve duruşuna dikkat etmek hafta boyunca işini kolaylaştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Terazi burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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