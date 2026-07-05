Sevgili Terazi, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle bel ve sırt bölgesinde hassasiyet yaratabilir. Uzun süre masa başında çalışmak, yanlış oturma pozisyonları ya da ağır çanta taşımak günün sonunda beklenmedik tutulmalara neden olabilir. Özellikle ani hareketler yerine kontrollü hareket etmek ve duruşuna dikkat etmek hafta boyunca işini kolaylaştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…