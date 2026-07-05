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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta para konusunda uzun zamandır “ayıp olur” diyerek ertelediğin bir konu yeniden gündemine gelebilir. Bir arkadaşına verdiğin borç, ortak yapılan bir harcama ya da sürekli senin ödediğin küçük masraflar ilk kez dikkatini çekebilir. Neptün retrosu, maddi konularda kurduğun dengelerin gerçekten adil olup olmadığını görmeni sağlayabilir. Özellikle “sonra hallederiz” denilen bir hesabın yeniden açılması mümkün görünüyor. Bu hafta kazanç bazen yeni para kazanmak değil, kendi payını savunmayı öğrenmekten geçebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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