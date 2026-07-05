Sevgili Terazi, bu hafta para konusunda uzun zamandır “ayıp olur” diyerek ertelediğin bir konu yeniden gündemine gelebilir. Bir arkadaşına verdiğin borç, ortak yapılan bir harcama ya da sürekli senin ödediğin küçük masraflar ilk kez dikkatini çekebilir. Neptün retrosu, maddi konularda kurduğun dengelerin gerçekten adil olup olmadığını görmeni sağlayabilir. Özellikle “sonra hallederiz” denilen bir hesabın yeniden açılması mümkün görünüyor. Bu hafta kazanç bazen yeni para kazanmak değil, kendi payını savunmayı öğrenmekten geçebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…