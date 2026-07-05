Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatında uzun süredir korumaya çalıştığın denge küçük bir olayla bozulabilir. Partnerinin verdiği bir sözü unutması, son anda iptal edilen bir plan ya da sürekli senin uyum sağladığın bir durum ilk kez canını düşündüğünden fazla sıkabilir. Neptün retrosunun etkisiyle bugüne kadar “sorun çıkmasın” diye görmezden geldiğin detaylar artık daha görünür hale geliyor.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, ilişkinizde kimin daha fazla çaba gösterdiğini sorgulayabilirsin. Özellikle buluşmaları organize eden, iletişimi sürdüren ya da tartışmalarda ilk geri adımı atan tarafın hep sen olduğunu fark edersen bunu dile getirmek isteyebilirsin. Bu hafta sessiz kalmak yerine ihtiyaçlarını açıkça ifade etmek ilişkinize iyi gelebilir.

Bekar bir Terazi burcuysan, seni etkileyen biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Dışarıdan kusursuz görünen ama seni sürekli bekleten, kararsız davranan ya da net olmayan biri eski cazibesini kaybedebilir. Buna karşılık daha sakin, daha net ve ne istediğini bilen biri beklenmedik şekilde ilgini çekebilir.

Bu hafta aşk hayatında değişen şey duyguların değil, hangi davranışları artık kabul etmeyeceğin olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…