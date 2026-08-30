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Terazi Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 31 Ağustos - 6 Eylül haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, salı günü bir tanıdık aracılığıyla gelen imkân daha ciddi bir hâl alabilir; Jüpiter arkadaşlık alanından, Satürn ise ilişkiler alanından destek verdiği için bu fırsat düşündüğünden daha uygulanabilir olabilir. Venüs hâlâ burcunda olduğundan şartları konuşurken avantajlısın. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi iş hayatıyla özel hayatını karşı karşıya getirebilir; bir yakınının beklentisi bütçeni zorlayabilir. Bu konuda sınırlarını açıkça belirtmelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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