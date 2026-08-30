Sevgili Terazi, salı günü bir tanıdık aracılığıyla gelen imkân daha ciddi bir hâl alabilir; Jüpiter arkadaşlık alanından, Satürn ise ilişkiler alanından destek verdiği için bu fırsat düşündüğünden daha uygulanabilir olabilir. Venüs hâlâ burcunda olduğundan şartları konuşurken avantajlısın. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi iş hayatıyla özel hayatını karşı karşıya getirebilir; bir yakınının beklentisi bütçeni zorlayabilir. Bu konuda sınırlarını açıkça belirtmelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…