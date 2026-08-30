Sevgili Koç, 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni geleceğini ilgilendiren bir mali karar konusunda daha açık düşünmeni sağlıyor; bir birikim planı ya da taksitli bir yükümlülük o gün mantıklı görünebilir. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi evle bağlantılı beklenmedik bir masrafı önüne koyabilir. Çarşamba Ay Boğa’da ilerlerken elindekini korumaya odaklanmalısın. Cuma günkü Son Dördün ise gereksiz bir aboneliği ya da tekrarlayan bir ödemeyi sonlandırmak için uygun bir zaman sunuyor. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…