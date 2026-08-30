Sevgili Koç, hafta senin için cesaretle açılıyor. 1 Eylül’de Satürn burcunda Jüpiter ile üçgen kurarken, aşkta hem istek hem sorumluluk aynı anda devreye giriyor. İlişkin varsa, salı günü vereceğin bir söz gerçekten tutulabilecek nitelikte; bir tarih belirlemek ya da uzun süredir ertelediğiniz bir konuyu karara bağlamak için elverişli bir gün. Ancak pazar günü Ay ile Mars ev alanında buluşuyor ve evle ilgili birikmiş bir mesele bir anda gündeme gelebilir. O gün tepki vermeden önce seni asıl rahatsız eden noktayı anlamaya çalışmalısın.

Bekarsan, salı günü tanıştığın biri hayatında kalıcı bir yere sahip olabilir. Bağlanmak artık seni eskisi kadar ürkütmüyor, hatta daha ciddi bir ilişkiye açık olduğunu fark edebilirsin. Cuma günkü Son Dördün ise aylardır bir yere varmayan bir yazışmayı bitirmen için doğru zamanı işaret ediyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…