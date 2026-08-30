Sevgili Koç, hafta senin için güçlü açılıyor. 1 Eylül’de Satürn senin burcunda Jüpiter ile üçgen kuruyor, yani hem cesaretin hem sabrın aynı anda devrede. Uzun süredir kafanda kurduğun bir projeye başlamak için haftanın en uygun zamanı salı sabahı. Ancak aynı gün öğleden sonra Mars-Satürn karesi ev ya da aile kaynaklı bir sorumluluğu önüne koyabilir; bu seni yavaşlatsa da vazgeçirmemeli. Cuma günkü Son Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor, yani yarım kalan bir yazışmayı ya da konuşmayı o gün sonuçlandırmalısın.

Maddi olarak ise haftanın başı geleceğini ilgilendiren kararlar için elverişli. Salı günü bir birikim planı ya da taksitli bir yükümlülük konusunda daha açık düşünebiliyorsun. Çarşamba Ay Boğa’da ilerlerken kazanç alanın hareketleniyor, bu nedenle elindekini korumaya odaklanmalısın.

Aşk hayatında pazar günü dikkatli olmalısın. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, Ay ile Mars’ın ev alanında buluşmasıyla evle ilgili bir konuda sabırsızlanabilirsin; tepki vermeden önce seni asıl rahatsız eden noktayı anlamaya çalışmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, salı günü tanıştığın biri hayatında kalıcı bir yere sahip olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…