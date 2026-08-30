Sevgili Terazi, Venüs hâlâ senin burcunda ilerliyor ve bu hafta çekim gücün yüksek. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni ilişkiler alanını destekliyor; salı günü partnerinle geleceğe dair önemli bir konuyu konuşmak aranızı belirgin şekilde güçlendirebilir. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi işinle ilişkini karşı karşıya getiriyor; partnerinin beklentisiyle iş yükün çakışabilir.

Bekarsan, salı günü tanıştığın biri hayatında daha ciddi bir yere sahip olabilir. Pazar günü ise iş yorgunluğunu üzerinde taşıdığın için sosyalleşmek istemeyebilirsin. O gün kendini zorlamak yerine dinlenmeye öncelik vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…