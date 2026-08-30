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Terazi Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs hâlâ senin burcunda ilerliyor ve bu hafta çekim gücün yüksek. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni ilişkiler alanını destekliyor; salı günü partnerinle geleceğe dair önemli bir konuyu konuşmak aranızı belirgin şekilde güçlendirebilir. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi işinle ilişkini karşı karşıya getiriyor; partnerinin beklentisiyle iş yükün çakışabilir.

Bekarsan, salı günü tanıştığın biri hayatında daha ciddi bir yere sahip olabilir. Pazar günü ise iş yorgunluğunu üzerinde taşıdığın için sosyalleşmek istemeyebilirsin. O gün kendini zorlamak yerine dinlenmeye öncelik vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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