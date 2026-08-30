Sevgili Terazi, bu hafta senin için ikili bir yapı taşıyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni arkadaşlık alanınla ilişkiler alanını birbirine bağlıyor; salı sabahı bir dostluğun ya da ortaklığın ne kadar güvenilir olduğunu daha açık görebilirsin. Ancak aynı gün öğleden sonra Mars-Satürn karesi iş hayatınla ilişkilerini karşı karşıya getiriyor; birinin beklentisiyle iş programın çakışabilir. Venüs hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani ikna gücün yüksek; bu gerginliği konuşarak çözebilirsin.

Maddi olarak salı günü bir tanıdık aracılığıyla gelen imkân daha ciddi bir hâl alabilir. Ücret, pay ya da sorumluluk dağılımını açıkça konuşmadan ilerlememelisin.

Aşk hayatında pazar günü dikkat istiyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, Ay ile Mars kariyer alanında buluşurken iş yorgunluğunu eve taşımamaya çalışmalısın. Bekar bir Terazi burcu isen, salı günü tanıştığın biri hayatında daha ciddi bir yere sahip olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…