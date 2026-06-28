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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftaya Ay'ın Kova burcundaki o modern ve özgürlükçü enerjisiyle başlayarak kariyer hedeflerinde bütünüyle ağ oluşturmaya odaklanıyorsun. Geleneksel iş arama yöntemlerini veya klasik ofis rutinlerini bir kenara bırakıp, dijital platformlar, etkinlikler veya dernekler üzerinden yepyeni fırsatlar yakalıyorsun. Toplumla entegre olduğun bu vizyoner duruş, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak alternatif gelir kapıları aralıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Uranüs kavuşumu resmi dairelerde, miras konularında veya ticari rakiplerinle aranda yaşanabilecek ani şoklara karşı seni uyarıyor. Masada çıkan beklenmedik bir kavgayı veya iptali, bütünüyle soğukkanlı ve sıra dışı bir teklifle savuşturarak herkesi şaşırtıyorsun. Kriz anında geliştirdiğin bu diplomatik zeka, sana uzun vadede çok daha büyük bir kazanç olarak geri dönüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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