Sevgili Terazi, bu haftaya Ay'ın Kova burcundaki o modern ve özgürlükçü enerjisiyle başlayarak kariyer hedeflerinde bütünüyle ağ oluşturmaya odaklanıyorsun. Geleneksel iş arama yöntemlerini veya klasik ofis rutinlerini bir kenara bırakıp, dijital platformlar, etkinlikler veya dernekler üzerinden yepyeni fırsatlar yakalıyorsun. Toplumla entegre olduğun bu vizyoner duruş, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak alternatif gelir kapıları aralıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Uranüs kavuşumu resmi dairelerde, miras konularında veya ticari rakiplerinle aranda yaşanabilecek ani şoklara karşı seni uyarıyor. Masada çıkan beklenmedik bir kavgayı veya iptali, bütünüyle soğukkanlı ve sıra dışı bir teklifle savuşturarak herkesi şaşırtıyorsun. Kriz anında geliştirdiğin bu diplomatik zeka, sana uzun vadede çok daha büyük bir kazanç olarak geri dönüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…