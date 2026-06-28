Sevgili Terazi, bu hafta başı Ay'ın Kova burcuna geçişi bireysel dertlerinden bütünüyle sıyrılıp sosyal vizyonunu ve arkadaşlık bağlarını ön plana çıkarmanı fısıldıyor. Grup çalışmalarında, sivil toplum örgütlerinde veya arkadaş çevrende sergilediğin o yenilikçi ve adil yaklaşım, adımlarını güvence altına alıyor. Toplumsal faydayı gözetmek, çevren tarafından sana hayranlık uyandıran bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Mars ile Uranüs kavuşumu krizli durumlarda içsel öfkeni yatıştırarak bütünüyle sürpriz ve diplomatik bir uyanış yaşamanı sağlıyor. Karşıt görüşlü kişilerle arandaki gerilimi klasik kavgalarla değil, kimsenin aklına gelmeyecek o marjinal ve zekice çözümlerle sonlandırıyorsun. Asi ama zarafet dolu bu manevralar, seni zorlu süreçlerden galip çıkarıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Ay ile Plüton kavuşumu aşk hayatında yüzeysellikleri tamamen yakıp yıkarak derin bir psikolojik dönüşüm yaşamanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki güç savaşlarını ve gizli manipülasyonları bütünüyle fark edip, toksikleşen bu döngüyü büyük bir krizle kırarak ilişkiyi ya dönüştürüyor ya da bitiriyorsun. Bekarsan, sana zarar vereceğini bilsen bile karşı koyamadığın o saplantılı çekimlerden kendi iradenle uzaklaşarak bütünüyle kendi ruhsal şifana yöneliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…