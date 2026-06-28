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Terazi Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta başı Ay'ın Kova burcuna geçişi bireysel dertlerinden bütünüyle sıyrılıp sosyal vizyonunu ve arkadaşlık bağlarını ön plana çıkarmanı fısıldıyor. Grup çalışmalarında, sivil toplum örgütlerinde veya arkadaş çevrende sergilediğin o yenilikçi ve adil yaklaşım, adımlarını güvence altına alıyor. Toplumsal faydayı gözetmek, çevren tarafından sana hayranlık uyandıran bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Mars ile Uranüs kavuşumu krizli durumlarda içsel öfkeni yatıştırarak bütünüyle sürpriz ve diplomatik bir uyanış yaşamanı sağlıyor. Karşıt görüşlü kişilerle arandaki gerilimi klasik kavgalarla değil, kimsenin aklına gelmeyecek o marjinal ve zekice çözümlerle sonlandırıyorsun. Asi ama zarafet dolu bu manevralar, seni zorlu süreçlerden galip çıkarıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Ay ile Plüton kavuşumu aşk hayatında yüzeysellikleri tamamen yakıp yıkarak derin bir psikolojik dönüşüm yaşamanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki güç savaşlarını ve gizli manipülasyonları bütünüyle fark edip, toksikleşen bu döngüyü büyük bir krizle kırarak ilişkiyi ya dönüştürüyor ya da bitiriyorsun. Bekarsan, sana zarar vereceğini bilsen bile karşı koyamadığın o saplantılı çekimlerden kendi iradenle uzaklaşarak bütünüyle kendi ruhsal şifana yöneliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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