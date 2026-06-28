Sevgili Terazi, bu haftaya Ay ile Plüton kavuşumunun getirdiği karanlık ve derin yüzleşme enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında köklü bir temizliğe girişiyorsun. Estetik ve uyum uğruna halı altına süpürdüğün o çirkin gerçekleri masaya döküp, sahici bir yüzleşme yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Ruhsal arınma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin veya senin gösterdiğin gizli kıskançlık ve kontrol takıntıları bütünüyle patlak veriyor. İşte tam da bu noktada içinden ya yepyeni bir güven doğuyor ya da yollar ayrılıyor. Bekarsan, sırf yalnız kalmamak adına hayatına aldığın ama seni psikolojik olarak sömüren profillere kesin bir çizgi çekiyorsun. Küllerinden doğacağın bu yalnızlık süreci, ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini yeniden yapılandırıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…