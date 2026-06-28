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Terazi Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftaya Ay ile Plüton kavuşumunun getirdiği karanlık ve derin yüzleşme enerjisiyle başlayarak duygusal hayatında köklü bir temizliğe girişiyorsun. Estetik ve uyum uğruna halı altına süpürdüğün o çirkin gerçekleri masaya döküp, sahici bir yüzleşme yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Ruhsal arınma arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin veya senin gösterdiğin gizli kıskançlık ve kontrol takıntıları bütünüyle patlak veriyor. İşte tam da bu noktada içinden ya yepyeni bir güven doğuyor ya da yollar ayrılıyor. Bekarsan, sırf yalnız kalmamak adına hayatına aldığın ama seni psikolojik olarak sömüren profillere kesin bir çizgi çekiyorsun. Küllerinden doğacağın bu yalnızlık süreci, ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini yeniden yapılandırıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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