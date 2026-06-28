Sevgili Terazi, bu hafta başı Oğlak burcundaki Dolunay iskelet sistemi, dişler, kemikler ve cilt bariyeri üzerinde somut sonuçlar ve hassasiyetler yaratabileceğini gösteriyor. Kolajen takviyeleri veya ortopedik destekler kullanarak bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde bir postür analizi randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru başlayan Merkür retrosu ise nörolojik sislenme, unutkanlık ve solunum yollarında tıkanıklıklara zemin hazırlayabiliyor. Nefes egzersizlerine ağırlık verip zihnini yavaşlatacağın bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…