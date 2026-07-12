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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

İlişkisi olan Teraziler, yoğun iş temponuz veya geleceğe dair kariyer kaygılarınız yüzünden bu hafta sonuna doğru partnerinizi biraz ihmal ettiğinizi düşünebilirsiniz. Aranızda bu sebeple ufak çaplı bir sitem dalgası veya mesafeyle karşılaşmanız olasıdır; ancak hayatınızdaki bu dengeyi kurmak ve partnerinizin gönlünü almak bütünüyle sizin elinizde olacak. İş sorumluluklarınızı bir kenara bırakıp özel hayatınıza zaman ayırdığınızda aradaki buzların hızla eridiğini göreceksiniz.

Bekar bir Terazi burcuysanız, bu dönemde iş ortamında, resmi kanallarla ya da profesyonel hayatınız vasıtasıyla tanışacağınız olgun ve ne istediğini bilen profiller dikkatinizi çekmeye başlayabilir. Hayatınıza ciddiyet katacak, vizyonuyla size rehberlik edebilecek insanlara karşı ilginiz artacaktır. Geçici heyecanlar peşinde koşmak yerine, size statü ve güven verebilecek ilişkilere şans tanımak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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