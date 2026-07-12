İlişkisi olan Teraziler, yoğun iş temponuz veya geleceğe dair kariyer kaygılarınız yüzünden bu hafta sonuna doğru partnerinizi biraz ihmal ettiğinizi düşünebilirsiniz. Aranızda bu sebeple ufak çaplı bir sitem dalgası veya mesafeyle karşılaşmanız olasıdır; ancak hayatınızdaki bu dengeyi kurmak ve partnerinizin gönlünü almak bütünüyle sizin elinizde olacak. İş sorumluluklarınızı bir kenara bırakıp özel hayatınıza zaman ayırdığınızda aradaki buzların hızla eridiğini göreceksiniz.

Bekar bir Terazi burcuysanız, bu dönemde iş ortamında, resmi kanallarla ya da profesyonel hayatınız vasıtasıyla tanışacağınız olgun ve ne istediğini bilen profiller dikkatinizi çekmeye başlayabilir. Hayatınıza ciddiyet katacak, vizyonuyla size rehberlik edebilecek insanlara karşı ilginiz artacaktır. Geçici heyecanlar peşinde koşmak yerine, size statü ve güven verebilecek ilişkilere şans tanımak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…