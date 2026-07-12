İlişkisi olan Koçlar, hafta sonuna doğru gökyüzündeki sert iletişim rüzgarları yüzünden partnerinizle aranızda ani gerilimler yaşayabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin kurduğu bazı cümleleri tamamen kendi pencerenizden yorumlayıp meseleleri gereksiz yere büyüterek ortamı gereksiz bir soğuk savaşa sürüklemeniz an meselesi. Bu süreçte fevri çıkışlar yapmak ya da gurur yapmak yerine, zihninizi sakinleştirene kadar biraz sessiz kalmayı tercih etmek ve partnerinize alan tanımak ilişkinizin selameti için en doğru hamle olacaktır.

Bekar bir Koç burcuysanız, bu hafta ne istediğini tam olarak bilmeyen, kararsız ve dengesiz tavırlar sergileyen insanlara karşı tahammül sınırınız neredeyse sıfıra iniyor. Bir gün inanılmaz ilgili davranıp ertesi gün araya dağlar kadar mesafe koyan o tutarsız profillerden bir anda soğuyabilir ve enerjinizi tüketen bu anlamsız iletişimsizliğe karşı kapılarınızı tamamen kapatabilirsiniz. Artık hayatınızda sadece netlik, net adımlar ve size kendinizi güvende hissettirecek samimi duygular aradığınız bir dönemdesiniz.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…