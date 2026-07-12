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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

İlişkisi olan Koçlar, hafta sonuna doğru gökyüzündeki sert iletişim rüzgarları yüzünden partnerinizle aranızda ani gerilimler yaşayabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin kurduğu bazı cümleleri tamamen kendi pencerenizden yorumlayıp meseleleri gereksiz yere büyüterek ortamı gereksiz bir soğuk savaşa sürüklemeniz an meselesi. Bu süreçte fevri çıkışlar yapmak ya da gurur yapmak yerine, zihninizi sakinleştirene kadar biraz sessiz kalmayı tercih etmek ve partnerinize alan tanımak ilişkinizin selameti için en doğru hamle olacaktır.

Bekar bir Koç burcuysanız, bu hafta ne istediğini tam olarak bilmeyen, kararsız ve dengesiz tavırlar sergileyen insanlara karşı tahammül sınırınız neredeyse sıfıra iniyor. Bir gün inanılmaz ilgili davranıp ertesi gün araya dağlar kadar mesafe koyan o tutarsız profillerden bir anda soğuyabilir ve enerjinizi tüketen bu anlamsız iletişimsizliğe karşı kapılarınızı tamamen kapatabilirsiniz. Artık hayatınızda sadece netlik, net adımlar ve size kendinizi güvende hissettirecek samimi duygular aradığınız bir dönemdesiniz.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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