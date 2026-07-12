Sevgili Koç, bu hafta Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte eviniz, aileniz veya gayrimenkul süreçleriniz için önemli bir maddi destek ya da taşınma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ancak Venüs ve Satürn arasındaki zorlu karşıtlık, lüks harcamalar veya alacak verecek dengeniz konusunda bütçenizi biraz sıkıştırmanıza neden olabilir; bu yüzden ödemelerinizi planlı yönetmenizde fayda var. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…