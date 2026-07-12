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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte eviniz, aileniz veya gayrimenkul süreçleriniz için önemli bir maddi destek ya da taşınma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ancak Venüs ve Satürn arasındaki zorlu karşıtlık, lüks harcamalar veya alacak verecek dengeniz konusunda bütçenizi biraz sıkıştırmanıza neden olabilir; bu yüzden ödemelerinizi planlı yönetmenizde fayda var. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Koç burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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