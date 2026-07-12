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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Temmuz - 19 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta başında Jüpiter'in senin burcuna geçişi, hayatının her alanında bütünüyle kendi krallığını ilan etmeni fısıldıyor. Evde, okulda veya kariyer yolculuğunda yıllardır bastırdığın o muazzam öz güveni nihayet sahneye koyuyorsun. Kendi potansiyelini bütünüyle sahiplenerek attığın bu cesur adımlar, üstlerin ve iş çevren önünde sana hayranlık uyandıran bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür retrosunun Güneş'in kalbinde olması ise finansal konularda ve geleceğe yönelik yatırımlarında seni geçmişi temize çekmeye zorluyor. Körleme ileriye atılmak yerine, yarım bıraktığın bir bütçe planlamasını tamamlamak, hatalı bir faturayı düzeltmek veya eski borçları yapılandırmak bütünüyle vaktini alıyor. Geçmişin pürüzlerini yok ederek sergilediğin bu revizyon süreci, seni gelecekteki olası fiyaskolardan koruyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Ay ile Merkür karşıtlığı duygusal hayatında mantık ve hisler arasında ciddi bir çatışma yaşamanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinin söylediği bir sözü bütünüyle yanlış anlayarak pireyi deve yapabiliyor, aranızda soğuk savaş rüzgarları estirebiliyorsun; görünen o ki sessiz kalmak bu dönemin en iyi ilacı oluyor. Bekar bir Koç burcuysan, sana bir gün ilgili ertesi gün mesafeli davranan o tutarsız profillerden anında soğuyup, zihnini yoran bu iletişimsizliğe bütünüyle kapılarını kapatıyorsun.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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