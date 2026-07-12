Sevgili Koç, bu hafta başında Jüpiter'in senin burcuna geçişi, hayatının her alanında bütünüyle kendi krallığını ilan etmeni fısıldıyor. Evde, okulda veya kariyer yolculuğunda yıllardır bastırdığın o muazzam öz güveni nihayet sahneye koyuyorsun. Kendi potansiyelini bütünüyle sahiplenerek attığın bu cesur adımlar, üstlerin ve iş çevren önünde sana hayranlık uyandıran bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür retrosunun Güneş'in kalbinde olması ise finansal konularda ve geleceğe yönelik yatırımlarında seni geçmişi temize çekmeye zorluyor. Körleme ileriye atılmak yerine, yarım bıraktığın bir bütçe planlamasını tamamlamak, hatalı bir faturayı düzeltmek veya eski borçları yapılandırmak bütünüyle vaktini alıyor. Geçmişin pürüzlerini yok ederek sergilediğin bu revizyon süreci, seni gelecekteki olası fiyaskolardan koruyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Ay ile Merkür karşıtlığı duygusal hayatında mantık ve hisler arasında ciddi bir çatışma yaşamanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinin söylediği bir sözü bütünüyle yanlış anlayarak pireyi deve yapabiliyor, aranızda soğuk savaş rüzgarları estirebiliyorsun; görünen o ki sessiz kalmak bu dönemin en iyi ilacı oluyor. Bekar bir Koç burcuysan, sana bir gün ilgili ertesi gün mesafeli davranan o tutarsız profillerden anında soğuyup, zihnini yoran bu iletişimsizliğe bütünüyle kapılarını kapatıyorsun.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…