Sevgili Terazi, bu hafta kariyer basamaklarını hızla tırmanacağın, toplum önündeki duruşunla ve başarılarınla adından söz ettireceğin muazzam bir dönem başlıyor. İş hayatında sergilediğin o adil ve diplomatik tavır, üstlerinin dikkatini çekerken uzun süredir emek verdiğin hedeflere ulaşmanı kolaylaştırıyor. Mesleki anlamda kendi krallığını ilan etmek ve sorumluluk almaktan korkmamak seni sandığından çok daha ileriye taşıyacak.

Hafta ortasında kariyer evinde gerçekleşen Merkür retrosu, geçmişte yaptığın iş başvurularını, yarım kalan projeleri veya eski iş ortaklıklarını yeniden gündemine taşıyor. Yeni bir anlaşmaya imza atmak yerine, önceden askıda kalmış işleri tamamlamak ve gözden kaçan detayları düzeltmek bütünüyle vaktini alabilir. Eksikleri tamamlayarak ilerlemek, gelecekte karşına çıkabilecek olası yönetimsel krizlerin önüne erkenden geçmeni sağlayacaktır.

Aşk ve iş dengesini kurmak ise hafta sonuna doğru seni biraz zorlayabilir. Yoğun iş tempon veya geleceğe dair kaygıların yüzünden partnerini ihmal ettiğini düşünebilir, aranızda ufak çaplı bir sitem dalgasıyla karşılaşabilirsin; bu süreçte dengeyi bulmak bütünüyle senin elinde olacak. Bekar Teraziler için ise iş ortamında veya resmi kanallarla tanışılacak olgun profiller dikkat çekici hale gelebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…