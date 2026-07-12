Sevgili Oğlak, bu hafta Yeni Ay'ın desteğiyle yeni ortaklık sözleşmeleri imzalayabilir, danışmanlık gelirlerinizi artırabilir ya da devam eden davalarınızın lehinize sonuçlanmasıyla maddi kazanç elde edebilirsiniz. Ancak Venüs ve Satürn arasındaki sert açı, yakın çevrenizin talepleri ya da ani ticari seyahatlerin bütçenize ekstra yükler getirebileceğini gösteriyor; harcamalarınızı planlı yönetmelisiniz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…