Sevgili Oğlak, bu hafta kemik, eklem ve özellikle diz bölgenizde kronik sızılar ya da diş hassasiyetleri kendisini biraz daha fazla hissettirebilir. Kalsiyum dengenize özen göstermek ve eklemlerinizi aşırı yükten korumak bu dönemi rahat atlatmanıza yardımcı olacaktır. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla kal…