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Oğlak Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

İlişkisi olan Oğlaklar, partnerinizin bu dönemdeki alınganlıklarına, hassasiyetlerine ve iniş çıkışlarına karşı daha şefkatli, sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemeniz gerekebilir. Masada çözülmemiş eski tartışmaları veya birikmiş konuları inatçılık ederek büyütmek yerine, karşı tarafın da pencerinden bakmayı denemelisiniz. Haklı çıkmaya çalışmayı bir kenara bırakıp empati kurduğunuzda, gelecekteki olası yol ayrımlarının önüne erkenden geçmeyi başaracaksınız.

Bekar bir Oğlak burcuysanız, geçmişte hayatınızda derin izler bırakmış birinin aniden geri dönme arzusu ve kuracağı iletişim kafanızı epey karıştırabilir. İçinizde nostaljik duygular uyansa da karar vermek için asla acele etmemeli ve bu geri dönüşün kalıcı bir niyet mi yoksa geçici bir heves mi olduğunu anlamak için kendinize zaman tanımalısınız. Tamamen emin olmadan eski defterleri yeniden açmamak bu dönemin en sağlıklı kararı olacaktır.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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