İlişkisi olan Oğlaklar, partnerinizin bu dönemdeki alınganlıklarına, hassasiyetlerine ve iniş çıkışlarına karşı daha şefkatli, sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemeniz gerekebilir. Masada çözülmemiş eski tartışmaları veya birikmiş konuları inatçılık ederek büyütmek yerine, karşı tarafın da pencerinden bakmayı denemelisiniz. Haklı çıkmaya çalışmayı bir kenara bırakıp empati kurduğunuzda, gelecekteki olası yol ayrımlarının önüne erkenden geçmeyi başaracaksınız.

Bekar bir Oğlak burcuysanız, geçmişte hayatınızda derin izler bırakmış birinin aniden geri dönme arzusu ve kuracağı iletişim kafanızı epey karıştırabilir. İçinizde nostaljik duygular uyansa da karar vermek için asla acele etmemeli ve bu geri dönüşün kalıcı bir niyet mi yoksa geçici bir heves mi olduğunu anlamak için kendinize zaman tanımalısınız. Tamamen emin olmadan eski defterleri yeniden açmamak bu dönemin en sağlıklı kararı olacaktır.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…