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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Temmuz - 19 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta odağın tamamen ikili ilişkilerin, evliliğin ve yürüttüğün ortaklıkların üzerinde olacak. Karşıt burcunda ilerleyen gökyüzü enerjileri, hayata sadece kendi pencerenden bakmayı bırakıp 'biz' olmayı deneyimlemeni fısıldıyor. Karşındaki insanlarla kurduğun güçlü bağlar ve masadaki diplomatik iş birlikleri, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek adına sana muazzam bir basamak oluşturabilir.

Hafta ortasında ilişkiler evinde gerileyen Merkür, eski ortaklık konularını, çözülmemiş eski tartışmaları veya eski partnerleri yeniden gündemine taşıyor. Masada yarım kalmış bir sözleşmeyi tamamlamak ya da geçmişteki bir kırgınlığı konuşarak temize çekmek bütünüyle vaktini alabilir. İletişimde inatçılık etmek yerine karşı tarafı da anlamaya çalışmak, gelecekteki olası yol ayrımlarının önüne erkenden geçmeni sağlayacaktır.

Eğer kalbi boş bir Oğlak burcuysan, geçmişte derin izler bırakmış birinin aniden geri dönme arzusu kafanı epey karıştırabilir. Karar vermek için acele etmemeli, bu geri dönüşün kalıcı mı yoksa retro oyunundan mı ibaret olduğunu anlamak için zaman tanımalısın. İlişkisi olanlar ise partnerinin alınganlıklarına karşı daha şefkatli ve sabırlı bir yaklaşım sergilemeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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