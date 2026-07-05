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Kova Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Temmuz - 12 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu özellikle iletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili konuları hareketlendiriyor. Uzun süredir üzerinde düşündüğün bir eğitim, sertifika programı, dijital proje ya da içerik fikri yeniden gündemine gelebilir. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde beklenmedik bir telefon görüşmesi, ani gelişen bir iş teklifi ya da sosyal medyadan gelen bir mesaj yeni bir kapı açabilir. Özellikle “bunu denemeye değer mi?” diye düşündüğün bir fikir bu hafta somutlaşmaya başlayabilir.

Maddi konularda yazmak, anlatmak, öğretmek ya da dijital platformlar üzerinden üretmek sana yeni gelir fırsatları getirebilir. Bir arkadaş tavsiyesiyle karşına çıkan bir uygulama, proje ya da iş modeli ilgini çekebilir ancak Mars-Neptün etkisi nedeniyle kulağa fazla kusursuz gelen teklifleri birkaç kez değerlendirmek isteyebilirsin. Bu hafta fikrin kadar onun uygulanabilirliği de önem taşıyor.

Aşk hayatında ise iletişim belirleyici olacak. İlişkisi olan bir Kova burcuysan uzun süredir ertelenen bir konuşma ilişkinizde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bekar bir Kova burcuysan kısa bir yolculukta, eğitim ortamında ya da sosyal medya üzerinden tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Özellikle zihinsel uyum bu hafta fiziksel çekimin önüne geçebilir.

Bu hafta senin için önemli olan daha fazla fikir üretmek değil, içlerinden hangisinin gerçekten hayatına yön vereceğini seçmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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