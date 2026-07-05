Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında bir arkadaşlık ile flört arasındaki çizgi düşündüğünden daha hızlı silinebilir. Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir hayatında olan bazı insanlar farklı görünmeye başlayabilir. Özellikle gece geç saatlerde uzayan telefon konuşmaları, sadece sana anlatılan özel bir konu ya da gün içinde sürekli birbirinize bir şey göndermeniz aranızdaki dinamiği değiştirebilir.

İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle ilişkinizde uzun süredir konuşulmayan bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Özellikle aynı evin içinde farklı hayatlar yaşamaya başladığınızı hissettiğin anlar varsa, bu hafta bunu fark etmen kolaylaşabilir. Birlikte geçirilen sürenin miktarından çok kalitesi önem kazanacak.

Bekar bir Kova burcuysan, sosyal medya üzerinden başlayan bir sohbet, ortak bir ilgi alanı ya da arkadaş ortamında kurulan bir bağ beklenmedik şekilde büyüyebilir. Ancak seni şaşırtacak olan şey fiziksel çekimden çok, karşındaki kişinin dünyaya bakış şekli olabilir. Bir anda kendini aynı konu hakkında saatlerce konuşurken bulabilirsin.

Bu hafta aşk hayatında değişen şey hislerin değil, onları hangi kategoriye koyduğun olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…