Sevgili Kova, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle ayak bilekleri ve dolaşım sistemiyle ilgili konuları ön plana çıkarabilir. Uzun süre bacak bacak üstüne oturmak, hareketsiz kalmak ya da tam tersine gün içinde normalden fazla ayakta durmak ayaklarda şişlik veya karıncalanma hissine neden olabilir. Ayrıca aceleyle çıkılan merdivenler ya da dikkatsiz atılan adımlar küçük ayak bileği zorlanmalarına açık bir etki yaratıyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…