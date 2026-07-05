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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta para konusunda günlük hayatını kolaylaştırmak için kullandığın bir teknolojinin sana zamanla birlikte para da kazandırabileceğini fark edebilirsin. Belki uzun süredir kullandığın bir yapay zekâ aracı, otomasyon uygulaması ya da dijital platform başkalarının da ihtiyaç duyduğu bir hizmete dönüşebilir. Neptün retrosu, “herkes biliyor zaten” diyerek değersiz gördüğün bilgi ve becerilerin aslında düşündüğünden daha kıymetli olduğunu gösteriyor. Özellikle çevrenden gelen “Bunu bana da öğretir misin?” ya da “Bunu benim için de yapabilir misin?” gibi talepler yeni bir fikrin başlangıcı olabilir. Bu hafta kazanç, daha fazla çalışmaktan değil, bildiğin bir şeyi paylaşmaktan doğabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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