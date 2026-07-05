Sevgili Kova, bu hafta para konusunda günlük hayatını kolaylaştırmak için kullandığın bir teknolojinin sana zamanla birlikte para da kazandırabileceğini fark edebilirsin. Belki uzun süredir kullandığın bir yapay zekâ aracı, otomasyon uygulaması ya da dijital platform başkalarının da ihtiyaç duyduğu bir hizmete dönüşebilir. Neptün retrosu, “herkes biliyor zaten” diyerek değersiz gördüğün bilgi ve becerilerin aslında düşündüğünden daha kıymetli olduğunu gösteriyor. Özellikle çevrenden gelen “Bunu bana da öğretir misin?” ya da “Bunu benim için de yapabilir misin?” gibi talepler yeni bir fikrin başlangıcı olabilir. Bu hafta kazanç, daha fazla çalışmaktan değil, bildiğin bir şeyi paylaşmaktan doğabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…