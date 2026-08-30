Sevgili Kova, salı günü konuşarak çözüme ulaştırabileceğin maddi bir konu ilerleme kaydedebilir; Jüpiter ilişkiler alanından, Satürn ise iletişim alanından destek veriyor ve bir anlaşmanın şartlarını belirlemek için elverişli bir zemin oluşuyor. Perşembeden itibaren yazışma trafiği hızlanıyor ve yeni bir teklif gelebilir. Cuma günkü Son Dördün ise keyif için ayırdığın bütçeyi yeniden gözden geçirmeni istiyor. Sözlü mutabakatla yetinmeyip mümkünse her şeyi yazılı olarak kayıt altına almalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…