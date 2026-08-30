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Kova Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 31 Ağustos - 6 Eylül haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, salı günü konuşarak çözüme ulaştırabileceğin maddi bir konu ilerleme kaydedebilir; Jüpiter ilişkiler alanından, Satürn ise iletişim alanından destek veriyor ve bir anlaşmanın şartlarını belirlemek için elverişli bir zemin oluşuyor. Perşembeden itibaren yazışma trafiği hızlanıyor ve yeni bir teklif gelebilir. Cuma günkü Son Dördün ise keyif için ayırdığın bütçeyi yeniden gözden geçirmeni istiyor. Sözlü mutabakatla yetinmeyip mümkünse her şeyi yazılı olarak kayıt altına almalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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