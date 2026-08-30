Sevgili Kova, bu hafta konuşmaların aşk hayatını şekillendiriyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni ilişkiler alanınla iletişim alanını birbirine bağlıyor; ilişkin varsa, salı günü hem samimi hem de güven verici bir konuşma yapabilirsin. Duygusal meseleleri zekice bir sözle hafifletmek bazen sana daha kolay gelebilir, ancak bu hafta doğrudan konuşmak ilişkinize çok daha fazla katkı sağlayabilir.

Bekarsan, cuma günkü Son Dördün aşk alanında gerçekleşiyor ve seni artık beslemeyen bir yakınlığı gözden geçirmeni istiyor. Ay Düğümleri de burcunda olduğu için bu kararı başkalarının beklentilerine göre değil, kendi duygularını dikkate alarak vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…