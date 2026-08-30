Sevgili Kova, bu hafta konuşmaların belirleyici oluyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni ilişkiler alanınla iletişim alanını birbirine bağlıyor; salı günü karşındaki kişiyle hem samimi hem de güven verici bir konuşma yapabilirsin. Cuma günkü Son Dördün ise aşk ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor, seni artık beslemeyen bir uğraşı ya da yakınlığı yeniden değerlendirmelisin. Ay Düğümleri de burcunda olduğu için karar verirken kendi isteklerini geri plana atmamalısın.

Maddi olarak salı günü bir anlaşmanın ya da ortaklığın şartlarını belirleyebilirsin. Üzerinde uzlaştığınız noktaları sözlü bırakmayıp mümkünse yazılı hâle getirmelisin.

Aşk hayatında hafta ortası keyifli, hafta sonu ise daha yorucu geçiyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, pazar günü Ay ile Mars günlük düzen alanında buluşurken ev işleri ya da gündelik sorumluluklar yüzünden tartışabilirsiniz. Bekar bir Kova burcu isen, salı günü başlayan bir iletişim daha ciddi bir noktaya ilerleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…