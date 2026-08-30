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Kova Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta konuşmaların belirleyici oluyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni ilişkiler alanınla iletişim alanını birbirine bağlıyor; salı günü karşındaki kişiyle hem samimi hem de güven verici bir konuşma yapabilirsin. Cuma günkü Son Dördün ise aşk ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor, seni artık beslemeyen bir uğraşı ya da yakınlığı yeniden değerlendirmelisin. Ay Düğümleri de burcunda olduğu için karar verirken kendi isteklerini geri plana atmamalısın.

Maddi olarak salı günü bir anlaşmanın ya da ortaklığın şartlarını belirleyebilirsin. Üzerinde uzlaştığınız noktaları sözlü bırakmayıp mümkünse yazılı hâle getirmelisin.

Aşk hayatında hafta ortası keyifli, hafta sonu ise daha yorucu geçiyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, pazar günü Ay ile Mars günlük düzen alanında buluşurken ev işleri ya da gündelik sorumluluklar yüzünden tartışabilirsiniz. Bekar bir Kova burcu isen, salı günü başlayan bir iletişim daha ciddi bir noktaya ilerleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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