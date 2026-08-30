Sevgili Kova, bu hafta uzun süre aynı yerde kalmak seni normalden daha fazla yorabilir. Gün içinde sık sık ayağa kalkmak, kısa yürüyüşler yapmak ve otururken pozisyonunu değiştirmek bedenini rahatlatabilir. Ellerinde ya da ayaklarında sürekli tekrarlayan belirgin bir soğukluk fark edersen bunu yalnızca haftanın temposuna bağlamadan değerlendirmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…