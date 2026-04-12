Sevgili Kova, bu hafta hayatın sana fısıldadığı o mesajları çözme ve sezgilerini somutlaştırma zamanı. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki sisli temas, sana gerçeklerin her zaman göründüğü gibi olmadığını hatırlatabilir ancak bu seni daha da güçlendirecek. Salıdan itibaren Koç yoğunluğu başladığında, zihninde o kadar çok fikir uçuşacak ki, hangisini hayata geçireceğin konusunda bir plan yapman gerekecek. Artık hazırlık bitti, harekete geçme vakti.

Cuma günkü Yeni Ay ise senin için tamamen kendini keşfetme temalı. Belki hiç bilmediğin bir yeteneğine odaklanarak içindeki gizli cevheri gün yüzüne çıkaracaksın. Venüs ve Jüpiter’in açısı, sana beklenmedik anlarda gelen neşe ve keyif dolu fırsatlar sunuyor. Hayatın tadını çıkarmak için ruhsal bir doyum noktasına ulaşacaksın. Bir mucizenin gerçekliğine şahit olmaya hazırlan. Sezgilerin seni en doğru yola götürecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bu hafta kelimelerin sustuğu, bakışların konuştuğu bir dönem. Bekar bir Kova burcuysan, ruhunu titretecek o gizemli kişiyle tanışman an meselesi. İlişkisi olan Kovalar için ise en derin korkuları paylaşmak, kalp bağını kopmaz bir sadakatle mühürleyecek. Aşkın en güvenli ve en sıcak halini inşa ediyorsun. İyi ama kalbinin kapılarını sonuna kadar açmaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…