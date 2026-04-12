Sevgili Kova, bu hafta sağlığında özellikle eller, kollar ve omuzlar hassas olabilir. Bu yüzden ağır yük taşımamaya özen göster. Haftaya başlarken Mars ile Neptün kavuşumu nedeniyle sinir sistemin biraz gergin olabilir, magnezyum veya B vitamini desteği almayı düşünebilirsin. Salıdan itibaren artan iletişim trafiği de zihinsel yorgunluğa neden olabileceği için gün içinde kısa sessizlik molaları vermeyi ihmal etme.

Neyse ki Cuma günkü Yeni Ay, zihnini boşaltacak bir hobiye başlamak veya nefes egzersizleriyle ciğerlerini tazelemek için muazzam bir fırsat sunuyor. İşte bunu kaçırma. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…