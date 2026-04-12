Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında kelimelerin sustuğu, bakışların ve sezgilerin konuştuğu çok derin bir dönemdesin. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki sisli temasla başlarken duyguların her zaman göründüğü gibi olmadığını fark edebilirsin. Bekar bir Kova burcuysan, ruhunu titretecek o gizemli ve derin kişiyle tanışman an meselesi.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle en derin korkularını paylaşmak ve birbirinize sarsılmaz bir sadakatle mühürlenmek haftanın temasını belirliyor. Artık hazırlık bitti, hislerini harekete geçirme vakti geldi. Cuma günkü Yeni Ay, tamamen kendini ve kalbini keşfetme temalı; sezgilerin seni en doğru kalbe götürecek olan tek pusulan olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…