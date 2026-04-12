Sevgili Kova, bu hafta iş dünyasının sana fısıldadığı gizli mesajları çözme ve sezgilerini somut projelere dönüştürme zamanı. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki sisli temasla başlarken, gerçeklerin her zaman göründüğü gibi olmadığını ve bazı iş ortaklıklarının göründüğü kadar sağlam olmayabileceğini fark edebilirsin; bu seni daha da güçlendirecek. Salıdan itibaren Koç yoğunluğu başladığında, zihninde o kadar çok yaratıcı fikir uçuşacak ki, hangisini stratejik bir plana dökeceğin konusunda hızlı kararlar alman gerekecek.

Cuma günkü Yeni Ay, senin için tamamen kendi yeteneklerini keşfetme ve 'benim farkım ne' sorusuna cevap verme temalı. Belki hiç bilmediğin bir teknik becerine odaklanarak içindeki gizli profesyonel cevheri gün yüzüne çıkaracaksın. Venüs ve Jüpiter’in açısı, sana beklenmedik anlarda gelen neşe ve kazanç dolu fırsatlar sunuyor. İşten aldığın tatminin ruhsal bir doyum noktasına ulaştığını göreceksin. Bu arada sezgilerin de seni en kârlı ve en doğru yola götürecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…