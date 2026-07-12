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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta yakın çevrenizle yapacağınız ticari anlaşmalar, satış süreçleri veya dijital projeler sayesinde bütçenize bir nefes aldırma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ancak gökyüzündeki Venüs-Satürn karşıtlığı nedeniyle dostlarınıza borç verirken ya da arkadaş gruplarınızla harcama yaparken bazı krizlerle ve kısıtlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Boğa burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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