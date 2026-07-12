Sevgili Boğa, bu hafta yakın çevrenizle yapacağınız ticari anlaşmalar, satış süreçleri veya dijital projeler sayesinde bütçenize bir nefes aldırma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ancak gökyüzündeki Venüs-Satürn karşıtlığı nedeniyle dostlarınıza borç verirken ya da arkadaş gruplarınızla harcama yaparken bazı krizlerle ve kısıtlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…