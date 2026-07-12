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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta özellikle boğaz ve boyun bölgeniz oldukça hassas olacağı için soğuk içeceklere ve ani ısı değişimlerine karşı ekstra dikkatli olmalısınız. Ses tellerinizi çok fazla zorlamamaya ve bağışıklık sisteminizi bitki çaylarıyla desteklemeye özen göstermeniz gerekebilir. Haftaya görüşünceye kadar sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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