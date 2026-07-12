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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Temmuz - 19 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, zihninin dur durak bilmeden çalıştığı, iletişim trafiğinin ve kısa seyahat planlarının tavan yaptığı oldukça hareketli bir haftaya adım atıyorsun. Yakın çevren, kardeşlerin ve komşularınla olan bağların güçlenirken, fikirlerini çevrendeki insanlara kabul ettirmek konusunda muazzam bir kararlılık sergiliyorsun. Yeni eğitimler almak veya dijital projelerde kendini göstermek adına içinde büyük bir istek uyanabilir.

Hafta ortasında iletişim evinde gerilemeye başlayan Merkür, eski bir dosttan gelecek sürpriz bir haberi ya da yarım bıraktığın bir eğitim sürecini yeniden gündemine taşıyabilir. Ancak bu dönemde imzalayacağın evraklara, göndereceğin e-postalara ve yapacağın anlaşmalara ekstra dikkat etmeli, yanlış anlaşılmaların önüne geçmelisin. Geçmişteki projelerini revize etmek, yepyeni bir işe körleme atlamaktan çok daha büyük başarı getirecektir.

Duygusal dünyanda ise hafta sonuna doğru mantığın ve hislerin arasında ufak çaplı bir denge arayışı söz konusu olabilir. Partnerinle yapacağın konuşmalarda kelimelerini özenle seçmeli, ani tepkiler vermekten kaçınmalısın. Bekar Boğalar için ise yakın çevreden ya da eski okul yıllarından tanıdık bir simanın yeniden radara girmesi haftanın tatlı sürprizi olabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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