Sevgili Boğa, zihninin dur durak bilmeden çalıştığı, iletişim trafiğinin ve kısa seyahat planlarının tavan yaptığı oldukça hareketli bir haftaya adım atıyorsun. Yakın çevren, kardeşlerin ve komşularınla olan bağların güçlenirken, fikirlerini çevrendeki insanlara kabul ettirmek konusunda muazzam bir kararlılık sergiliyorsun. Yeni eğitimler almak veya dijital projelerde kendini göstermek adına içinde büyük bir istek uyanabilir.

Hafta ortasında iletişim evinde gerilemeye başlayan Merkür, eski bir dosttan gelecek sürpriz bir haberi ya da yarım bıraktığın bir eğitim sürecini yeniden gündemine taşıyabilir. Ancak bu dönemde imzalayacağın evraklara, göndereceğin e-postalara ve yapacağın anlaşmalara ekstra dikkat etmeli, yanlış anlaşılmaların önüne geçmelisin. Geçmişteki projelerini revize etmek, yepyeni bir işe körleme atlamaktan çok daha büyük başarı getirecektir.

Duygusal dünyanda ise hafta sonuna doğru mantığın ve hislerin arasında ufak çaplı bir denge arayışı söz konusu olabilir. Partnerinle yapacağın konuşmalarda kelimelerini özenle seçmeli, ani tepkiler vermekten kaçınmalısın. Bekar Boğalar için ise yakın çevreden ya da eski okul yıllarından tanıdık bir simanın yeniden radara girmesi haftanın tatlı sürprizi olabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…