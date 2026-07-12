İlişkisi olan Boğalar, hafta sonuna doğru partnerinizle aranızda mantık ve duygular arasında ciddi bir denge arayışı yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle yapacağınız konuşmalarda, kendinizi ifade ederken kelimelerinizi çok dikkatli seçmeniz gereken bir süreçtesiniz; zira ani bir tepki veya düşünmeden söylenen bir cümle, gereksiz gerginliklere yol açabilir. Empati kurarak ve sakin kalarak, aranızdaki iletişimi huzurlu bir noktada tutmak bütünüyle sizin kontrolünüzde.

Bekar bir Boğa burcuysanız, sosyal çevrenizden veya eski okul yıllarınızdan tanıdığınız birinin yeniden radara girmesi, bu haftanın en tatlı sürprizi olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz bir sima ile tekrar karşılaşmak veya aranızdaki o eski tanıdık enerjiyle yeniden ilgilenmeye başlamak, zihninizi hareketlendirecek. Ancak bu süreçte olayları akışına bırakmak ve fevri adımlar atmak yerine, karşınızdaki insanın gerçek niyetini görmek için kendinize biraz zaman tanımak en doğrusu olacaktır.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…