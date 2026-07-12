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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

İlişkisi olan Boğalar, hafta sonuna doğru partnerinizle aranızda mantık ve duygular arasında ciddi bir denge arayışı yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle yapacağınız konuşmalarda, kendinizi ifade ederken kelimelerinizi çok dikkatli seçmeniz gereken bir süreçtesiniz; zira ani bir tepki veya düşünmeden söylenen bir cümle, gereksiz gerginliklere yol açabilir. Empati kurarak ve sakin kalarak, aranızdaki iletişimi huzurlu bir noktada tutmak bütünüyle sizin kontrolünüzde.

Bekar bir Boğa burcuysanız, sosyal çevrenizden veya eski okul yıllarınızdan tanıdığınız birinin yeniden radara girmesi, bu haftanın en tatlı sürprizi olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz bir sima ile tekrar karşılaşmak veya aranızdaki o eski tanıdık enerjiyle yeniden ilgilenmeye başlamak, zihninizi hareketlendirecek. Ancak bu süreçte olayları akışına bırakmak ve fevri adımlar atmak yerine, karşınızdaki insanın gerçek niyetini görmek için kendinize biraz zaman tanımak en doğrusu olacaktır.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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