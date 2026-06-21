Sevgili Başak, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu kariyer ve gelecek hedeflerinde işlerin bir süreliğine askıya alınabileceğini işaret ediyor. Mülakat sonuçları, terfi haberleri veya resmi belgeler beklediğinden daha yavaş ilerleyebiliyor. Panikleyip sistemi zorlamak yerine bu rötarları bir hazırlık aşaması olarak değerlendirmek seni büyük bir stresten kurtarıyor.

Hafta ortasında Mars ile Jüpiter altmışlığı toplum önündeki duruşuna büyük bir ivme kazandırarak seni harekete geçiriyor. İster bir sivil toplum projesinde görev al ister kendi işini kurmak için adımlar at, cesaretle yaptığın atılımlar sana beklenmedik kapılar açıyor. Bu yüksek enerji, geleceğini şekillendirmede sana büyük bir şans sunuyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı sosyal çevrende ve arkadaşlık ilişkilerinde aldığın eski yaraları şifalandırmanı destekliyor. İlişkin varsa, ilişkinizin dışarıdan aldığı müdahaleleri veya arkadaş çevrenizin yarattığı krizleri şefkatli bir dille çözerek beraberliğinizi dış etkenlere karşı korumaya alıyorsunuz. Bekarsan, eski bir arkadaşınla arandaki kırgınlıkların son bulmasıyla, dostluğun aniden derin ve iyileştirici bir aşka dönüşme ihtimalini deneyimliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…