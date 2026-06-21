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Başak Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu kariyer ve gelecek hedeflerinde işlerin bir süreliğine askıya alınabileceğini işaret ediyor. Mülakat sonuçları, terfi haberleri veya resmi belgeler beklediğinden daha yavaş ilerleyebiliyor. Panikleyip sistemi zorlamak yerine bu rötarları bir hazırlık aşaması olarak değerlendirmek seni büyük bir stresten kurtarıyor.

Hafta ortasında Mars ile Jüpiter altmışlığı toplum önündeki duruşuna büyük bir ivme kazandırarak seni harekete geçiriyor. İster bir sivil toplum projesinde görev al ister kendi işini kurmak için adımlar at, cesaretle yaptığın atılımlar sana beklenmedik kapılar açıyor. Bu yüksek enerji, geleceğini şekillendirmede sana büyük bir şans sunuyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı sosyal çevrende ve arkadaşlık ilişkilerinde aldığın eski yaraları şifalandırmanı destekliyor. İlişkin varsa, ilişkinizin dışarıdan aldığı müdahaleleri veya arkadaş çevrenizin yarattığı krizleri şefkatli bir dille çözerek beraberliğinizi dış etkenlere karşı korumaya alıyorsunuz. Bekarsan, eski bir arkadaşınla arandaki kırgınlıkların son bulmasıyla, dostluğun aniden derin ve iyileştirici bir aşka dönüşme ihtimalini deneyimliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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