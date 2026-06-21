Sevgili Başak, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi bağışıklık ve lenf sisteminde bir hassasiyet yaratarak alerjilere veya açıklanamayan yorgunluklara zemin hazırlayabiliyor. Temiz içerikli besinler ve C vitamini takviyeleri kullanarak bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir alerji testi randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Satürn üçgeni ise cilt bariyerini ve diş sağlığını destekleyen güçlü bir estetik enerji sunuyor. Anti-aging bakımlar veya dermatolojik tedaviler için harika olan bu süreçte neye ihtiyacın olduğuna odaklanmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…