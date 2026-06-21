Sevgili Başak, bu haftaya Güneş ile Chiron altmışlığının getirdiği yumuşak ve onarıcı tınıyla başlayarak aşk hayatında yargılamaları bırakıp kabullenmeye odaklanıyorsun. İnsanların kusurlarıyla var olduğunu fark edip eski mükemmeliyetçi duvarlarını yıkmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Şefkatle iyileşme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin geçmişte yaptığı ama bir türlü affedemediğin küçük hatayı bütünüyle serbest bırakıp ilişkine yepyeni ve temiz bir sayfa açıyorsun. Bağışlayıcılık barındıran bu adım aşkı taçlandırıyor. Bekarsan, sürekli eleştirilme korkusuyla kendini aşka kapatan yorgun tarafını şifalandırıyorsun. Seni olduğun gibi kabul eden, yargılamayan ve empati yeteneği yüksek bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…