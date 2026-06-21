Sevgili Başak, bu haftaya yönetici gezegenin Merkür'ün durağanlaşmasıyla başlayarak planlarının bir süreliğine dur-kalk şeklinde ilerlediğini fark ediyorsun. Başvurduğun eğitim programları, tayin süreçleri veya mülakatlar için 'bekleme odasına' alınıyorsun. Sürekli maillerini kontrol edip kendini yıpratmak yerine, eksik belgelerini veya portfolyonu yeniden düzenlediğin bu mola, sürecin sonunda bütünüyle senin lehine çalışıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Jüpiter altmışlığı kariyer evinde adeta bir enerji patlaması yaratarak seni görünür kılıyor. Beklediğin durağan dönemin ardından cesurca inisiyatif alıp üstlendiğin büyük görevler veya katıldığın yeni eğitim programları ufkunu genişletiyor. Geliştirdiğin bu atılgan tavır, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak beklediğin kırılma noktasını yaratmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…