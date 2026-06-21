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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftaya yönetici gezegenin Merkür'ün durağanlaşmasıyla başlayarak planlarının bir süreliğine dur-kalk şeklinde ilerlediğini fark ediyorsun. Başvurduğun eğitim programları, tayin süreçleri veya mülakatlar için 'bekleme odasına' alınıyorsun. Sürekli maillerini kontrol edip kendini yıpratmak yerine, eksik belgelerini veya portfolyonu yeniden düzenlediğin bu mola, sürecin sonunda bütünüyle senin lehine çalışıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Jüpiter altmışlığı kariyer evinde adeta bir enerji patlaması yaratarak seni görünür kılıyor. Beklediğin durağan dönemin ardından cesurca inisiyatif alıp üstlendiğin büyük görevler veya katıldığın yeni eğitim programları ufkunu genişletiyor. Geliştirdiğin bu atılgan tavır, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak beklediğin kırılma noktasını yaratmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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