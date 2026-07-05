Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu özellikle para, öz değer ve sahip olduklarınla kurduğun ilişkiyi ön plana çıkarıyor. Uzun süredir emek verdiğin bir işin karşılığını alıp almadığını daha fazla sorgulayabilir, yeteneklerinin maddi değerini yeniden hesaplamaya başlayabilirsin. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde beklenmedik bir ödeme, aniden gelen bir iş teklifi ya da kısa süreli bir proje fırsatı gündemine düşebilir. Özellikle daha önce küçük gördüğün bir becerin, düşündüğünden daha fazla kazanç potansiyeli taşıyor olabilir.

Maddi konularda yaratıcı yönlerini değerlendirmek bu hafta sana avantaj sağlayabilir. Tasarım, yazı, sanat, sosyal medya ya da hobilerini gelir kaynağına dönüştürme fikri daha ciddi görünmeye başlayabilir. Ancak Mars-Neptün etkisi nedeniyle hızlı kazanç vadeden tekliflerde ya da duygusal kararlarla yapılan harcamalarda temkinli olmak isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter’in destekleyici enerjisi yüzünü güldürebilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan partnerinle birlikte yapılacak keyifli planlar ve ortak hayaller ilişkinizi güçlendirebilir. Bekar bir Balık burcuysan sanatsal bir etkinlikte, arkadaş ortamında ya da tamamen tesadüfi görünen bir karşılaşmada dikkatini çeken biri olabilir.

Bu hafta senin için önemli olan yalnızca ne kazandığın değil, sahip olduklarının sana nasıl hissettirdiği olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…