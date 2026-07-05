article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Temmuz - 12 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu özellikle para, öz değer ve sahip olduklarınla kurduğun ilişkiyi ön plana çıkarıyor. Uzun süredir emek verdiğin bir işin karşılığını alıp almadığını daha fazla sorgulayabilir, yeteneklerinin maddi değerini yeniden hesaplamaya başlayabilirsin. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde beklenmedik bir ödeme, aniden gelen bir iş teklifi ya da kısa süreli bir proje fırsatı gündemine düşebilir. Özellikle daha önce küçük gördüğün bir becerin, düşündüğünden daha fazla kazanç potansiyeli taşıyor olabilir.

Maddi konularda yaratıcı yönlerini değerlendirmek bu hafta sana avantaj sağlayabilir. Tasarım, yazı, sanat, sosyal medya ya da hobilerini gelir kaynağına dönüştürme fikri daha ciddi görünmeye başlayabilir. Ancak Mars-Neptün etkisi nedeniyle hızlı kazanç vadeden tekliflerde ya da duygusal kararlarla yapılan harcamalarda temkinli olmak isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter’in destekleyici enerjisi yüzünü güldürebilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan partnerinle birlikte yapılacak keyifli planlar ve ortak hayaller ilişkinizi güçlendirebilir. Bekar bir Balık burcuysan sanatsal bir etkinlikte, arkadaş ortamında ya da tamamen tesadüfi görünen bir karşılaşmada dikkatini çeken biri olabilir.

Bu hafta senin için önemli olan yalnızca ne kazandığın değil, sahip olduklarının sana nasıl hissettirdiği olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın