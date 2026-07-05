Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında uzun süredir kafanda büyüttüğün bir kişinin gerçek haliyle karşılaşabilirsin. Neptün retrosu senin yönetici gezegenin olduğu için bu etkiyi diğer burçlardan biraz daha güçlü hissedebilirsin. Günlerdir cevap vermediği mesajları “yoğundur” diye açıklamaya çalıştığın, sürekli ertelenen buluşmaları görmezden geldiğin ya da sana verdiği karışık sinyalleri anlamlandırmaya uğraştığın biri varsa, bu hafta bazı şeyler daha net görünmeye başlayabilir.

İlişkisi olan bir Balık burcuysan, partnerinin seni sevme biçimiyle senin sevilmek istediğin biçim arasındaki fark dikkatini çekebilir. Özellikle sen duygusal yakınlık ve paylaşım beklerken onun sevgisini sorumluluk almak ya da çözüm üretmek üzerinden göstermesi küçük yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu hafta ilişkinizde beklentileri açıkça konuşmak birçok şeyi kolaylaştırabilir.

Bekar bir Balık burcuysan, uzun süredir platonik olarak hoşlandığın biriyle ilgili duyguların yön değiştirebilir. Hatta hiç beklemediğin bir anda, seni düzenli olarak arayan, gününün nasıl geçtiğini soran ya da küçük detayları hatırlayan birinin aslında ne kadar uzun süredir hayatında olduğunu fark edebilirsin.

Bu hafta aşk hayatında kırılan şey hayaller değil, onların üzerine kurduğun bazı varsayımlar olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…