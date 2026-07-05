Sevgili Balık, bu hafta para konusunda yıllardır sadece keyif için yaptığın bir şeyin başkaları için gerçek bir değere dönüştüğünü görebilirsin. Belki arkadaşlarına hazırladığın tasarımlar, yaptığın tatlılar, çektiğin fotoğraflar ya da herkesin senden öneri istediği bir konu ilk kez gelir getirebilecek bir fikir gibi görünmeye başlayabilir. Neptün retrosu, özellikle kendi yeteneklerini küçümsediğin alanlarda sana farklı bir pencere açıyor. Üstelik bu farkındalık büyük bir iş planıyla değil, bir arkadaşın “Bunu neden satmıyorsun?” sorusuyla başlayabilir. Bu hafta kazanç bazen yeni fırsatlar aramaktan değil, zaten sende olanı fark etmekten gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…