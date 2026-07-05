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Balık Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta para konusunda yıllardır sadece keyif için yaptığın bir şeyin başkaları için gerçek bir değere dönüştüğünü görebilirsin. Belki arkadaşlarına hazırladığın tasarımlar, yaptığın tatlılar, çektiğin fotoğraflar ya da herkesin senden öneri istediği bir konu ilk kez gelir getirebilecek bir fikir gibi görünmeye başlayabilir. Neptün retrosu, özellikle kendi yeteneklerini küçümsediğin alanlarda sana farklı bir pencere açıyor. Üstelik bu farkındalık büyük bir iş planıyla değil, bir arkadaşın “Bunu neden satmıyorsun?” sorusuyla başlayabilir. Bu hafta kazanç bazen yeni fırsatlar aramaktan değil, zaten sende olanı fark etmekten gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Balık burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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