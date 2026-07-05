Sevgili Balık, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle alerjiler ve ilaç hassasiyetleri konusunda daha dikkatli olmanı gerektirebilir. Polen, toz, yoğun parfüm kokuları ya da mevsim geçişine bağlı etkiler beklenmedik hapşırık krizleri, gözlerde sulanma veya burun tıkanıklığı yaratabilir. Ayrıca her zamankinden daha hızlı yorulduğunu hissedersen bunu yalnızca uykusuzluğa bağlamamakta fayda var; bedenin dinlenme ihtiyacını daha net şekilde hissettirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…